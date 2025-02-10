В Оренбуржье УФАС обязало газовую компанию пересмотреть тарифы на обслуживание

АО «Газпром газораспределение Оренбург» получило предписание пересмотреть тарифы на техническое обслуживание газового оборудования физических лиц. Решение приняла комиссия регионального УФАС РФ. Об этом сообщает антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Перед этим в контрольный орган поступили заявления физических лиц на тему увеличения тарифов на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в МКД и внутридомового газового оборудования в жилом доме. Комиссия выяснила, что компания рассчитала соответствующие расходы с нарушением методических указаний № 387/пр.

Антимонопольная служба квалифицировала действия компании как нарушение порядка ценообразования. Материалы контрольного органа станут основанием для возбуждения административного дела.

Георгий Портнов