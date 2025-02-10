В Нижнем Новгороде усилят борьбу с парковкой на тротуарах

Администрация Нижнего Новгорода и Госавтоинспекция усилили борьбу с незаконной парковкой на тротуарах. В городе стали организовывать рейды и штрафовать нарушителей, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор департамента транспорта Андрей Житников отметил, что на улице Минина в центре Нижнего Новгорода водители не только облюбовали тротуары для парковки, но и используют пешеходную часть как проезжую. Таких водителей штрафуют на 1 тыс. руб. по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, а машины эвакуируют. Забрать автомобиль со штрафстоянки можно только после уплаты штрафа, добавил представитель МКУ «Центр организации дорожного движения» Василий Медведчук.

В 2024 году Госавтоинспекция в Нижнем Новгороде привлекла более 3 тыс. лиц к административной ответственности за парковку на тротуарах, в 2023-ем году – 4,5 тыс. водителей. «Дорожные полицейские при поддержке городской администрации намерены вести решительную борьбу с нарушителями для наведения порядка на дорогах областного центра», — пообещали в мэрии.

Владимир Зубарев