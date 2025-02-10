На Кубани предлагаемые зарплаты работникам общепита выросли на 35%

В Краснодарском крае средние зарплатные предложения работникам сферы общественного питания выросли на 35% за год и достигли 63 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Самый большой прирост зафиксирован в вакансиях для пекарей — в январе им стали предлагать на 48% больше, чем годом ранее. Теперь соискатели могут рассчитывать в среднем на 63,4 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике.

Кондитерам стали предлагать зарплату на 48% больше, чем годом ранее,— в среднем около 72,1 тыс. руб. На третьем месте по приросту зарплат — бариста, которым стали предлагать заработок на 45% больше, в среднем 52,5 тыс. руб.

Предлагаемые зарплаты работникам кухни увеличились на 30%, до 42,8 тыс. руб. Поварам обещают заработок на 17% больше, чем в прошлом году — 62 тыс. руб.

«В преддверии праздников работодатели ресторанной сферы активно готовятся к повышенному спросу — особенно этот тренд заметен по росту зарплатных предложений для кондитеров. В начале года востребованность специалистов, умеющих создавать торты, пирожные и другие десерты, традиционно растет»,— отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Татьяна Ручкина