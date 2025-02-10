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Коммерсантъ FM
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12 Storeez открыл магазин в Кувейте

Российский бренд модной одежды 12 Storeez открыл новый магазин в 360 Mall, одном из самых посещаемых центров Кувейта. Это пятая страна офлайн-присутствия компании. Интерьер магазина выдержан в духе лаконичного дизайна флагманов бренда: панели из дуба, льняные обои в отделке — натуральный камень, мягкое освещение, удобное зонирование. Сейчас в магазине можно найти только актуальную женскую коллекцию и несколько моделей для мужчин. Сообщается, что ассортимент будет адаптироваться под предпочтения покупателей.

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Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

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Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

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