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В Татарстане иностранцы предстанут перед судом по делу о незаконной помощи мигрантам

Двое иностранных граждан предстанут перед судом по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, подсудимые в 2020 году помогли 8 мигрантам оформить поддельные приглашения на въезд в Россию, с помощью которых они позже оформили деловые визы для въезда в страну. За это обвиняемые получили 224 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана в октябре 2024 года утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жительницы Казани, которую подозревали в организации незаконной миграции для 85 иностранцев.

Дарья Сайфиева

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