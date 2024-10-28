Жительницу Казани обвиняют в организации незаконной миграции 85 иностранцев

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летней жительницы Казани. Ее обвиняют в организации незаконной миграции 85 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Установлено, что с декабря 2022 года по апрель 2024 года обвиняемая работала в организации, проводящей экзамены для иностранных граждан. Жительница Казани фальсифицировала процедуру сдачи экзамена и прохождения государственного тестирования для 85 специалистов из-за рубежа, а также вносила недостоверные сведения об их результатах. В результате учреждение изготовило сертификаты для иностранцев, чтобы они могли обратиться в отделы миграции и получить вид на жительство.

Жительницу Казани обвиняют по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Женщина признала свою вину, дело направили в суд.

Диана Соловьёва