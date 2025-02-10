В Башкирии задержали 15-летнего школьника по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудники отдела МВД РФ по Нефтекамску задержали 15-летнего школьника по подозрению в попытке наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подростка задержали с поличным на лестничной площадке многоэтажного дома. У него изъяли мефедрон общей массой более 30 г. При проверке сотового телефона сотрудники полиции нашли фотографии с координатами тайников-закладок, отметили в республиканском МВД.

На допросе школьник сообщил, что предложение о так называемом заработке он нашел в мессенджере. Под предлогом доставки посылки его испытали на единичных закладках, затем направили координаты оптового тайника, откуда он забрал наркотики для реализации. «В настоящее время материалы в отношении подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств переданы в следственные органы для принятия процессуального решения»,— отметили в пресс-службе министерства.

Венера Хисамова