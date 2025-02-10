«Каменскволокно» увеличило производство на 2% в 2024 году

«Каменскволокно» увеличило производительность на 2,1% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В текущем году компания планирует нарастить производство на 19,6%. В 2025 году предприятие направит на инвестиционные цели на 41% средств больше, чем в 2024.

«Основные направления, планируемые для развития в 2025 году, — увеличение объемов производства арамидных нитей и освоение новых видов продукции средств индивидуальной безопасности»,— сказал господин Сорокин.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) в 2024 году получил льготный заем в размере 2 млрд руб. на проект по внедрению современной технологии окраски кузовов локомотивов.

Ева Китаева