Светлое будущее

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о роботе-настольной лампе компании Apple.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Фото: Apple

Спекуляции со сроками появления четвертого поколения iPhone SE косвенно указывают на неотвратимость события. Новый доступный смартфон от Apple могут запустить в продажу уже во вторник, 11 февраля. Правда, отдельной презентации ждать не стоит. Вероятнее всего, вендор ограничится пресс-релизом. Куда интереснее узнать дату первой реализации проекта ELEGNT, видео с которым издание MacRumors обнаружило на сайте купертиновской команды.

Исследовательское подразделение Apple Machine Learning Research показало в своем ролике нечто вроде роботизированной настольной лампы, которая умеет взаимодействовать с пользователем. Аббревиатура ELEGNT обозначает Expressive and Functional Movement Design for Non-Anthropomorphic Robot или на русском примерно так: «Выразительный и функциональный дизайн движений для неантропоморфного робота». Другими словами, это концепт, который показывает, как может робот, не похожий внешне на человека, помогать людям в повседневных делах.

Уж не знаю, насколько это сознательное сходство, но созданная инженерами Apple настольная лампа внешне и по своим повадкам очень напоминает персонажа из заставки мультипликационной студии Pixar, которой Стив Джобс владел два десятка лет. Она умеет выражать намерения и нечто вроде эмоций. При этом концепт может действовать и как простой робот, выполняя исключительно необходимые пользователю функции. Любопытнее всего, конечно, наблюдать за экспрессивными качествами, которые проявляются через движения или то, что у «кожаных» принято называть невербальным поведением. В конкретном случае с концептом от инженеров Apple это механическая жестикуляция, а также различные способы подсветки и проекции изображений.

Вариант купертиновской команды получился стационарным. Но заинтересованные энтузиасты могут дополнить в своих разработках и эту функцию, поскольку Apple решила поделиться фреймворком, вероятно, не только в инженерном, но и в научном стремлении изучить новые возможности применения робототехники и (куда же сегодня без него) искусственного интеллекта при взаимодействии с людьми.

Александр Леви