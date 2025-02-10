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В инфраструктуру СвЖД в 2024 году инвестировали 81,5 млрд рублей

За 2024 год инвестиции в развитие Свердловской магистрали составили 81,5 млрд руб., что на 37,2% выше предыдущего года, когда инвестпрограмма достигла рекордных на тот момент 59,4 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что приоритетными направлениями инвестпрограммы 2024 года стали обновление подвижного состава, развитие пропускной способности магистрали, повышение качества грузовых и пассажирских перевозок, а также обеспечение транспортной, информационной безопасности и проектов в сфере квантовых коммуникаций.

Так, на СвЖД в прошлом году поступили 19 российских электричек ЭС104 «Финист», модернизированный российский электропоезд ЭП2ДМ, а также 30 грузовых электровозов 3ЭС6 «Синара», пять магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и другой транспорт.

Около трети вложенных средств были направлены на развитие железнодорожных линий, обновление предприятий путевого комплекса, локомотивного и вагонного оборудования. Всего обновили более 430 км пути.

Помимо этого, в прошлом году завершились работы по развитию станции Аппаратная в Екатеринбурге. Был построен новый парк для приема и отправки контейнерных поездов, модернизированы системы управления движением поездов и тяги. Как отметили в СвЖД, это дало возможность увеличить объем перевозок грузов ТЛЦ «Уральский» и повысить эффективность грузового движения всего Екатеринбургского железнодорожного узла.

Анастасия Таначева

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