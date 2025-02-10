В Нефтекамске за упавшие на школьника хоккейные ворота заплатят 100 тысяч рублей
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Нефтекамского городского суда, постановившего взыскать со школы в Нефтекамске 100 тыс. руб. компенсации ученику, уронившему на себя хоккейные ворота. Исковые требования были удовлетворены частично. Отец школьника просил взыскать 600 тыс. руб.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
По материалам дела, 9 ноября 2023 года подросток на хоккейной площадке на территории школы играл в футбол с друзьями. Решив подтянуться на железных хоккейных воротах, ребенок упал на землю, опрокинув конструкцию на себя. Школьник получил легкие травмы.
Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что причиной инцидента стала ненадлежащая организация школой мероприятий по безопасности окружающих, отмечается в определении ВС. Судебная коллегия не нашла оснований для увеличения размера компенсации морального вреда.