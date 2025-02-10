В Нефтекамске за упавшие на школьника хоккейные ворота заплатят 100 тысяч рублей

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Нефтекамского городского суда, постановившего взыскать со школы в Нефтекамске 100 тыс. руб. компенсации ученику, уронившему на себя хоккейные ворота. Исковые требования были удовлетворены частично. Отец школьника просил взыскать 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По материалам дела, 9 ноября 2023 года подросток на хоккейной площадке на территории школы играл в футбол с друзьями. Решив подтянуться на железных хоккейных воротах, ребенок упал на землю, опрокинув конструкцию на себя. Школьник получил легкие травмы.

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что причиной инцидента стала ненадлежащая организация школой мероприятий по безопасности окружающих, отмечается в определении ВС. Судебная коллегия не нашла оснований для увеличения размера компенсации морального вреда.

Майя Иванова