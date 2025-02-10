Глава муниципалитета Оренбуржья погиб в ДТП

Глава администрации Преображенского сельсовета Алексей Шапилов погиб в дорожной аварии в субботу, 8 февраля. Об этом сообщает администрация Бузулукского района Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Шапилов погиб на 45-м году жизни в ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. В момент аварии он ехал с районного праздника День охотника в селе Мичурино.

Прощание с Алексеем Шапиловым состоится во вторник, 11 февраля, в СДК села Преображенка с 10:00 до 12:00 (MSK+2). Чиновника похоронят на кладбище в поселке Лисья Поляна.

Георгий Портнов