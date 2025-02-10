Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в питьевой воде после крушения танкеров

В Роспотребнадзоре не обнаружили превышения концентрации опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выполнено около 7 тыс. исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано. Продолжается исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети... превышения показателей контроля нет»,— уточнили в пресс-службе.

Также специалисты организации мониторят рыбную продукцию, выловленную в море. На данный момент, по их словам, потенциально опасных веществ не обнаружено.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел в середине декабря после крушения двух танкеров «Волгонефть». Президент России Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми страна сталкивалась в последние годы.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Александр Дремлюгин, Симферополь