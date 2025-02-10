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На Кубани внедрили займ для малого технобизнеса под 0,1%

Фонд микрофинансирования Краснодарского края внедрил льготную ставку 0,1% годовых при займах для малых технологических компаний. Изменения коснулись программ «Старт», «Фермер», «Промышленник», «Бизнес Оборот», «Бизнес Инвест», «Кино», «IT Технологии», «Отельер», «Социальный» и «Новотех», сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприниматели могут подать заявки на получение займа через федеральную цифровую платформу «МСП.РФ» или региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, с начала 2025 года для малых технологических компаний действуют пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения.

Дополнительную поддержку бизнесу оказывает краевой Фонд развития инноваций. Организация помогает в получении статуса малой технологической компании, участии в международных выставках, обучающих программах и оформлении заявок на федеральные конкурсы.

Нурий Бзасежев

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