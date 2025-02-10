Власти Сириуса выделят на поддержку научных проектов 1,1 млрд рублей

Власти Сириуса объявили конкурс на получение грантов для проведения научных исследований и образовательной деятельности, финансирование которого составит 1,14 млрд руб. Это на 300 млн руб. больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сириуса Фото: пресс-служба администрации Сириуса

Гранты получат научные команды, которые возьмутся за исследования по приоритетным направлениям стратегии научно-технологического развития РФ. Команды разделят на две категории. В первую войдут проекты под руководством ведущих ученых, грант для них составит до 50 млн руб. в год. Вторая категория грантополучателей — это ученые до 39 лет, на финансирование их проектов будут направлять до 30 млн руб. ежегодно. Грантовая программа рассчитана на три года, но в случае успешной реализации проектов соглашение могут продлить еще на два года.

Для получения грантов научные команды должны представить исследования, которые соответствуют направлениям развития науки, технологий и инноваций Сириуса. Среди таких — исследования науки о жизни, а также по информационным технологиям, когнитивным и междисциплинарным исследованиям, экологии и климату. Организаторы ждут, что в рамках конкурса ученые предложат новые технологии генной терапии, персонализированной медицины и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в морских акваториях. Приоритетными также называют проекты в области искусственного интеллекта и исследования, ориентированные на решения междисциплинарных научных задач в сфере образования и социализации детей и взрослых с разными психофизиологическими возможностями.

Участвовать в отборе на гранты могут как российские, так и зарубежные ученые. Перед участием в конкурсе потенциальные кандидаты должны направить краткое описание научного проекта в Научно-технологический университет «Сириус» и получить письмо поддержки. Заявки на конкурс начнут принимать 3 марта. Победителям предоставят финансирование и всю необходимую лабораторную и социальную инфраструктуру Сириуса.

Татьяна Ручкина