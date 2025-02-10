«Неометрия» вошла в тройку лидеров среди девелоперских компаний России

Федеральный девелопер «Неометрия» вошел в тройку лидеров рейтинга «Топ-100 девелоперских компании России» от информационного агентства «Движение.ру». Тема рейтинга — «Прорыв» — внедренные инновации, новые инструменты, смелые управленческие, продуктовые и финансовые решения.

«Неометрия» активно укрепляет позиции на рынке: в портфеле девелопера растет доля проектов сегментов премиум и элит, увеличивается земельный банк, совершенствуется продукт, а также развивается партнерство с ведущими игроками рынка. Высокая оценка деятельности компании подчеркивает правильный вектор развития», – отметила Елена Плеханова, PR-директор федерального девелопера «Неометрия» (входит в инвестиционный холдинг Alias Group).

Компания является системообразующим предприятием экономики Краснодарского края, а в 2023 году стала самым крупным курортным девелопером на Юге России по версии аналитического центра «Эксперт Юг». Объекты «Неометрии» высоко оцениваются экспертным сообществом и регулярно становятся финалистами и победителями отраслевых премий, конкурсов и рейтингов. Так, в 2024 году флагманский проект компании – гостиничный комплекс «Нескучный сад» стал победителем в номинации «Гостиничный комплекс премиум-класса №1» по версии международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2024».

«Топ-100 девелоперских компаний России» — это независимая оценка участников рынка недвижимости, знак качества и показатель доверия, который нельзя купить, — отметил исполнительный директор «Движение.ру» Максим Пыж. — Девелопер не может не участвовать, так как перечень компаний составляется на основе открытой базы ЕИСЖС «Дом.РФ».

По данным организаторов, задача рейтинга «Топ-100 девелоперских компаний России» – выявить компании, которые применяют смелые решения в бизнес-процессах, отличаются инновационностью, практикуют новые подходы в корпоративном управлении и в реализуемых проектах.

Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА» Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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