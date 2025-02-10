На Дону средние зарплаты работников общепита выросли на 31% за год

Средние зарплатные предложения работников сферы общественного питания в Ростовской области выросли на 31% год к году, достигнув 59 687 руб. в месяц. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками платформы «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом, как отмечают эксперты, на отдельные профессии общепита рост средних зарплатных предложений оказался значительно выше среднего по индустрии. Самый большой прирост за год (66%) отмечен на вакансиях для мясников. В среднем работодатели предлагают таким профессионалам 83 715 руб. в месяц.

Второй по приросту зарплатных предложений стала профессия бармена. По сравнению с январем прошлого года им стали предлагать на 32% больше — 51 301 руб. в месяц.

Замыкает тройку по приросту позиция сушиста. Средний размер зарплатных предложений для соискателей за год увеличился на 20% и достиг 61 333 руб. в месяц.

Анастасия Казуков