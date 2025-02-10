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Прокуратура начала проверку по факту масштабного отключения воды в Шадринске

В Шадринске утром 10 февраля из-за аварии на сетях отключили водоснабжение в 27 многоквартирных домах, частном секторе и нескольких социальных учреждениях. Прокуратура Курганской области организовала проверку по этому факту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства

Шадринскому межрайонному прокурору поручено оценить действия или бездействие должностных лиц, ответственных за бесперебойное оказание коммунальных услуг населению и ликвидацию последствий аварий. По результатам проверки будут принять меры прокурорского реагирования.

По данным пресс-службы администрации Шадринска, утром 10 февраля произошел порыв водовода на улице Архангельская. Повреждение было оперативно обнаружено, ведутся аварийно-восстановительные работы. В большинство зданий, включая детские сады и школы, воду удалось вернуть.

Кроме отключения воды днем 10 февраля в центре Шадринске свет. «Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение»,— сообщила пресс-служба мэрии. Причина отключения пока не называется.

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