Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели туристки на экскурсии в Черном море

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти женщины в акватории Черного моря в Геленджикском районе Краснодарского края. Трагедия произошла во время экскурсионной прогулки на яхте, сообщает в своем Telegram-канале Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С ходом установления обстоятельств гибели 31-летней пассажирки затонувшей яхты не согласился муж погибшей. Он обратился в Информационный центр СК России. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и предоставить доклад о завершении расследования в кратчайшие сроки.

7 июля 2024 капитан спортивной парусной яхты, на которой происходило обучение яхтингу, не справился с управлением, что привело к затоплению судна и падению находившихся на борту людей в воду. Эвакуационные мероприятия организованы не были. Четверым пассажирам удалось спастись, поиски тела погибшей туристки продолжались до 9 июля.

Расследование уголовного дела ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алена Воробьева