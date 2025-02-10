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На Кубани осудят бывшего директора салона связи за оформление «серых» сим-карт

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи. Его обвиняют в неправомерном доступе и воздействии на охраняемую компьютерную информацию, содержащуюся в критической инфраструктуре Российской Федерации (ч.4 ст.274.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

По версии следствия, 28-летний бывший директор офиса был обязан соблюдать требования законодательства об обработке персональных данных. При этом он, желая повысить показатели своей работы для получения премии, оформлял через служебный компьютер сим-карты с абонентскими номерами на граждан без их согласия, используя их персональные данные.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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