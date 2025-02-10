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В Челябинской области вновь продлили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Аше и Магнитогорске снова продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий. Он действует во всех городах, кроме последнего, в течение недели. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ объявлен до 19:00 11 февраля. Безветренная погода, из-за которой загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое атмосферы, наблюдается в Челябинске, Коркино, Аше, а также в Карабаше, Сатке и Златоусте с 4 февраля. По данным министерства экологии Челябинской области, промышленные предприятия региона на время действия НМУ должны снижать объемы выбросов и останавливать часть производственных процессов.

Виталина Ярховска

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