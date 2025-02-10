Пустующий торговый комплекс выставили на продажу в Омске за 600 млн рублей

В Омске продают законсервированный торговый комплекс «Триумф вкуса» площадью 8,5 тыс. кв. м за 600 млн руб. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», объект подходит под крупный гипермаркет, склады крупной компании или логистический центр.

Здание пустует с 2023 года, оно было закрыто из-за масштабной реконструкции располагающегося вблизи бульвара Архитекторов. Мэрия Омска заявляет, что работы завершатся к августу 2025-го, после чего доступ к комплексу будет восстановлен.

В 2023 году здание уже пытались продать за 765 млн руб., в 2024-м за 510 млн руб. Отмечается, что владельцы комплекса готовы продать как все здание целиком, так и отдельных помещений от 1 тыс. кв. м.

Лолита Белова