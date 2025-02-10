Более 3 млн рублей заплатили коллекторы Удмуртии за нарушения закона в 2024 году

Свыше 3 млн рублей взыскали с коллекторов за прошлый год в Удмуртии. Об этом заявил главный судебный пристав республики полковник внутренней службы Игорь Наговицын, пишет пресс-служба УФССП по региону.

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Всего в том году рассмотрели 415 обращений по вопросам соблюдения законодательства в сфере возврата задолженности. Было возбуждено 134 административных дела, составлено 36 протоколов (ст. 14.57 КоАП РФ). Судебные приставы выдали более 200 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

«Работа коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций находится под контролем ФССП»,— добавил господин Наговицын. Он напомнил об изменениях законодательства в сфере возврата просроченной задолженности, которые вступили в декабре. Максимальный штраф для коллекторских организаций за нарушения — до 2 млн руб.