Григорий Якимов возглавил «Тюмень-Медиа»

Директором ГАУ «Тюмень-Медиа» назначен Григорий Якимов, сообщила директор департамента по общественным связям Тюменской области Ирина Широкова в своем Telegram-канале. По ее словам, господин Якимов проявил себя как «как грамотный управленец» во время работы в АНО «Сибинформбюро». Госпожа Широкова пояснила, что он организовал мероприятия правительства области, в том числе с учетом губернатора Александра Моора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Якимов (посередине)

Фото: Telegram-канал Ирины Широковой Григорий Якимов (посередине)

Фото: Telegram-канал Ирины Широковой

«Умеет выстраивать работу команды, отличается вниманием к деталям, всегда глубоко погружается в деятельность, разбирается в проблематике и предлагает решения»,— добавила Ирина Широкова.

Портал СМИ Тюменской области «Тюмень Медиа» реализует задачи по формированию единого информационного пространства региона. «Благодаря порталу у пользователей нет необходимости самостоятельно искать контент о жизни области в разных источниках»,— говорится на сайте организации.

Василий Алексеев