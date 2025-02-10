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Григорий Якимов возглавил «Тюмень-Медиа»

Директором ГАУ «Тюмень-Медиа» назначен Григорий Якимов, сообщила директор департамента по общественным связям Тюменской области Ирина Широкова в своем Telegram-канале. По ее словам, господин Якимов проявил себя как «как грамотный управленец» во время работы в АНО «Сибинформбюро». Госпожа Широкова пояснила, что он организовал мероприятия правительства области, в том числе с учетом губернатора Александра Моора.

Григорий Якимов (посередине)

Григорий Якимов (посередине)

Фото: Telegram-канал Ирины Широковой

Григорий Якимов (посередине)

Фото: Telegram-канал Ирины Широковой

«Умеет выстраивать работу команды, отличается вниманием к деталям, всегда глубоко погружается в деятельность, разбирается в проблематике и предлагает решения»,— добавила Ирина Широкова.

Портал СМИ Тюменской области «Тюмень Медиа» реализует задачи по формированию единого информационного пространства региона. «Благодаря порталу у пользователей нет необходимости самостоятельно искать контент о жизни области в разных источниках»,— говорится на сайте организации.

Василий Алексеев

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