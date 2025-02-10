РФ рассчитывает на нормализацию отношений с Молдавией после выборов в парламент

В Москве рассчитывают, что по итогам парламентских выборов в Молдавии отношения Москвы и Кишинева нормализуются. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Он также отметил, что между двумя странами есть острые вопросы, которые «так или иначе придется решать».

«Естественно, мы рассчитываем на то, что предстоящие парламентские выборы, вообще политические процессы, которые происходят в Молдавии, приведут к нормализации наших отношений и создадут условия для возобновления диалога по наиболее острым проблемам двухсторонних отношений, которые есть и которые все равно так или иначе настанет день придется решать»,— сказал Олег Озеров агентству РИА Новости.

Молдавия — парламентская республика, поэтому от распределения сил будет зависеть как внутри-, так и внешнеполитический курс Кишинева. Точная дата выборов в парламент еще не определена, однако ожидается, что выборы пройдут в текущем году. Предыдущие парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. Срок действия полномочий парламента — четыре года.

В ноябре общественный деятель Гагаузии Михаил Влах допускал в интервью ТАСС, что парламентские выборы в республике могут пройти досрочно. Он объяснил это стремлением правящей Партии действия и солидарности «не дать оппозиции объединиться против них (сил оппозиции.— "Ъ")».

В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов. Победу госпоже Санду принесли голоса молдавских диаспор в Европе и Северной Америке. На территории страны она получила меньше голосов, чем ее соперник — выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. В результате оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны молдавских диаспор за рубежом. Партии социалистов и коммунистов отказались признавать итоги выборов, и политический блок «Победа» объявил о намерении их оспорить.

Подробнее об итогах выборов — в публикации «Ъ» «Победа племени Майи».

Анастасия Домбицкая