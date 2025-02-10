Глава СК РФ затребовал доклад о расследовании ситуации с аварийным домом в Оренбурге
Руководитель СУ СК России по Оренбургской области Вячеслав Зудерман доложит в центральном аппарате об итогах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Перед этим жительница Оренбурга сообщила в СК РФ о нарушении жилищных прав ее семьи. По словам заявительницы, в настоящее время она проживает с супругом-инвалидом в квартире дома 1964 года постройки на улице Заводской.
В 2018 году здание признали аварийным из-за значительного физического износа конструкций. Но до сих пор граждане не получили благоустроенное жилье. Изначально расселение дома было запланировано на сентябрь 2023 года, однако оно неоднократно переносилось.
В 2019 году суд принял решение в пользу семьи заявительницы. Однако никаких мер компетентные органы не приняли.
В настоящее время супружеская пара арендует другое жилье за свой счет. СУ СК РФ по Оренбуржью начало проверку ситуации.