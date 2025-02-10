Глава СК РФ затребовал доклад о расследовании ситуации с аварийным домом в Оренбурге

Руководитель СУ СК России по Оренбургской области Вячеслав Зудерман доложит в центральном аппарате об итогах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перед этим жительница Оренбурга сообщила в СК РФ о нарушении жилищных прав ее семьи. По словам заявительницы, в настоящее время она проживает с супругом-инвалидом в квартире дома 1964 года постройки на улице Заводской.

В 2018 году здание признали аварийным из-за значительного физического износа конструкций. Но до сих пор граждане не получили благоустроенное жилье. Изначально расселение дома было запланировано на сентябрь 2023 года, однако оно неоднократно переносилось.

В 2019 году суд принял решение в пользу семьи заявительницы. Однако никаких мер компетентные органы не приняли.

В настоящее время супружеская пара арендует другое жилье за свой счет. СУ СК РФ по Оренбуржью начало проверку ситуации.

Георгий Портнов