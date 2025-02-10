В 2024 году административные комиссии Казани взыскали 546 млн рублей штрафов

За 2024 год общая сумма штрафов, которую взыскали административные комиссии Казани, составила 546 млн руб., что на 82% больше, чем в 2023 году. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава управления административных комиссий аппарата исполкома Казани Наиль Биктагиров.

Всего в 2024 году административными комиссиями Казани было вынесено более 247 тыс. постановлений за различные нарушения. Большая часть штрафов была наложена за неуплату казанцами муниципальных парковок.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана за год получили штрафы на 1,2 млн руб. за нарушение правил пользования газом.

Дарья Сайфиева