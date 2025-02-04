Татарстанцы получили штрафы на 1,2 млн руб. за нарушение правил пользования газом

Жилинспекция Татарстана в 2024 году оштрафовала 150 жителей республики на сумму почти 1,2 млн руб. за нарушение правил пользования газом в жилых помещениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самым частым нарушением стал недопуск газовиков в квартиру для проверки работы оборудования — за это татарстанцам выписали штрафы на общую сумму 840 тыс. руб.

Некоторые из казанцев также были оштрафованы за отказ от заключения договора на техобслуживание и за самовольную замену газового оборудования.

3 февраля в Казани руководителей управляющих компаний Авиастроительного и Советского районов оштрафовали после жалоб местных жителей на снег и наледь.

Дарья Сайфиева