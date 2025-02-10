60% татарстанцев, обратившихся в центр занятости, нашли работу

Доля трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости в Казани за 2024 год, увеличилась до 60%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Чаще всего такие граждане находят работу в сфере услуг (33%), в образовании и науке (22,7%), в продажах (11%), в производстве (8%), в транспортной сфере (3%), в банках, страховании и недвижимости (2%), а также в медицине (2%), гостиницах и общепите (2%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане до конца 2025 года не будут привлекать иностранных граждан к работе таксистами.

Дарья Сайфиева