В Воронеже при пожаре погибли два человека

В Советском районе Воронежа сегодня ночью в результате пожара в двухкомнатной квартире жилого дома погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По оперативной информации, сообщение о возгорании поступило в 00:05. Его удалось ликвидировать в 00:28. Из-за пожара в квартире были повреждены домашние вещи на площади 5 кв. м.

На месте работали 16 человек и пять единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

В конце прошлой недели два человека погибли при пожаре в Орле.

Егор Якимов