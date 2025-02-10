В Казани повысили охранный статус ансамбля Богородицкого женского монастыря

В Казани повысили охранный статус девяти объектов ансамбля Богородицкого женского монастыря с местного до регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В перечень вошли: ансамбль «Богородицкий женский монастырь», руины Собора Казанской иконы Божией Матери с Пещерным храмом, церковь Николы Тульского, Крестовоздвиженская церковь, настоятельский корпус, монастырская гостиница, корпус для монахинь, здание церковно-приходской школы и ограда с башнями. Культурные памятники расположены на улицах Большая Красная и Япеева.

Четыре объекта планируют отреставрировать: настоятельский корпус, корпус для монахинь, церковь Николы Тульского и здание церковно-приходской школы.

«Особое внимание Казанский Богородицкий монастырь привлекает потому, что связан с обретением и прославлением Казанской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви», — отметили в пресс-службе.

О планах повысить охранный статус стало известно в начале февраля.

Анар Зейналов