Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прощание с Артемом Щербаком состоится 11 февраля

11 февраля простятся с замглавы Ярославского района Артемом Щербаком, который умер 8 февраля в возрасте 35 лет. Об этом сообщил глава района Николай Золотников.

Артем Щербак

Артем Щербак

Фото: Из Telegram-канала Николая Золотникова

Артем Щербак

Фото: Из Telegram-канала Николая Золотникова

В 9 утра гражданская панихида пройдет в Ярославле, в ритуальном зале на Магистральной, 1. В 11:30 панихида состоится в Доме культуры в поселке Некрасовское. В 13 часов пройдет отпевание в Церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Некрасовском.

«Ъ-Ярославль» сообщал со ссылкой на источник, что Артему Щербаку стало плохо во время игры в футбол. У него остались жена и маленький сын. Ранее соболезнования выразил губернатор Михаил Евраев.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...