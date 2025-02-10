Прощание с Артемом Щербаком состоится 11 февраля

11 февраля простятся с замглавы Ярославского района Артемом Щербаком, который умер 8 февраля в возрасте 35 лет. Об этом сообщил глава района Николай Золотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Щербак

Фото: Из Telegram-канала Николая Золотникова Артем Щербак

Фото: Из Telegram-канала Николая Золотникова

В 9 утра гражданская панихида пройдет в Ярославле, в ритуальном зале на Магистральной, 1. В 11:30 панихида состоится в Доме культуры в поселке Некрасовское. В 13 часов пройдет отпевание в Церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Некрасовском.

«Ъ-Ярославль» сообщал со ссылкой на источник, что Артему Щербаку стало плохо во время игры в футбол. У него остались жена и маленький сын. Ранее соболезнования выразил губернатор Михаил Евраев.