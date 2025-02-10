С нижегородского свинокомплекса RBPI взыскали 1 млн рублей за вредные выбросы

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал требование Росприроднадзора о взыскании задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду с ООО «ННПП-2» (свинокомплекс компании RBPI Group в Болшемурашкинском районе). По данным надзорного ведомства, сумма задолженности вместе с пени превышает 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Росприроднадзоре напомнили, что свинокомплекс относится к объектам I категории негативного воздействия на окружающую среду. В 2021 году предприятие исказило информацию об объемах вредных выбросов. После того, как это нарушение было выявлено, предприятие в корректирующих документах несколько раз указывало разное количество тонн загрязняющих веществ, фактически выброшенных в атмосферу.

В связи с этим Росприроднадзор рассчитал объемы выбросов на основании данных ООО «ННПП-2», указанных в отчете по инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ. Сумма недоплаты в бюджет составила более 769,9 тыс. руб.

Предприятие отказалось добровольно выплатить эту сумму и Росприроднадзор взыскал задолженность в судебном порядке с учетом пени 288 тыс. руб. В настоящий момент решение суда не вступило в законную силу.

Андрей Репин