Башкирия заняла 38 место по доступности бензина

Башкирия заняла 38 место среди российских регионов по доступности бензина, следует из исследования «РИА Рейтинг». В республике на чистую среднюю зарплату можно купить 1046 литров бензина марки АИ-92, стоимость которого в декабре 2024 года составляла 54 руб. за литр (за год оно подорожало на 9,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, где на среднюю зарплату можно приобрести больше 2 тыс. литров бензина АИ-92 в месяц.

Топливо этой марки менее доступно в Ингушетии, Чечне и Дагестане: местные жители на среднюю зарплату могут себе позволить от 625 до 676 литров в месяц.

В целом по России рост цен на АИ-92 за год составил 9,8%.

Венера Хисамова