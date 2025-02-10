С сибирского рудника «Южуралзолота» взыскан 21 млн рублей за загрязнение реки

Росприроднадзор добился взыскания экологического ущерба с предприятия, которое входит в ПАО «Южуралзолото группы компаний». Арбитражный суд республики обязал АО «Коммунаровский рудник» заплатить более 21 млн руб. за причиненный реке Большая Сыя вред, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В апреле 2021 года сотрудники Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора в ходе проверки установили, что хвостохранилище золотоизвлекательной фабрики Коммунаровского рудника работает с нарушениями природоохранного законодательства. Так, сточные воды просачивались через тело плотины, а затем по земельному участку поступали в реку Большая Сыя. Содержание в стоках загрязняющих веществ — железа, меда, нитрит-иона, цианида-иона —многократно превышало предельно допустимые концентрации.

Экологический ущерб реке превысил 21 млн руб. Добровольно возмещать причиненные вред предприятие отказалось, поэтому Росприроднадзор направил иск в суд. Решение Арбитражного суда Республики Хакасия не вступило в законную силу.