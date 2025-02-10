В Башкирии работник фирмы умер после падения в бункер-измельчитель

В Калтасинском районе расследуется гибель 40-летнего рабочего молочно-товарной фермы. По данным Гострудинспекции, при раздаче кормов он попал в бункер-измельчитель и скончался от полученных травм. Рабочий был сотрудником крестьянского (фермерского) хозяйства Василия Зайникаева.

По данным Rusprofile, Василий Зайникаев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 2014 году в деревне Новокильбахтино Калтасинкого района. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

Идэль Гумеров