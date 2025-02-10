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Ярославская область возьмет в аренду камеры на нарушение ПДД за 3,5 млрд

В Ярославской области объявлен поиск подрядчика, который даст в аренду технические средства, способные фиксировать нарушения в области дорожного движения. Информация размещена на «ЕИС Закупки».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Начальная цена контракта — 3,5 млрд руб. Планируется взять в аренду три типа комплексов: для выявления нарушений на линейных участках (149 адресов), на перекрестках (100 адресов) и правил остановки и стоянки (34 адреса). Камеры нужно будет поставить по 283 адресам.

Камеры на 111 локациях в Ярославле будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал, использование водителем телефона, переезд стоп-линии, несоблюдение требований разметки. Среди адресов указываются Московский проспект — Кривова, ул. Пушкина – ул. Ушинского – пл. Волкова, пересечение ул. Свободы с пр. Толбухина, ул. Большая Федоровская – Которосльной пер. и ул. Большая Октябрьская – ул. Чайковского и другие.

Еще по 12 адресам поставят камеры на запрет остановки и стоянки. Например, на Свободе — участок от Победы до Чайковского, проспекте Октября — от Красной площади до Республиканской (на всем протяжении в зоне действия дорожных знаков), Некрасова —от Собинова до Ушинского. Также камеры в областной столице поставят в пешеходных зонах, а именно там, где действует знак «Движение запрещено». Это набережные, Депутатский переулок и улица Кирова.

Комплексы поставят также в Рыбинске, Тутаеве, Данилове, Пошехонье, Угличе, Мышкине, Гаврилов-Яме, Ростове, Переславле, а также в районах и на федеральных трассах. Все комплексы должны появиться до 1 сентября 2025 года

Заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения». Подрядчика смогут выбрать 26 февраля. Напомним, что регион уже не в первый раз берет в аренду большое количество комплексов для фиксации нарушений ПДД.

Алла Чижова

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