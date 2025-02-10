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Уфимцу вынесли приговор за организацию нарколаборатории

Верховный суд Башкирии вынес приговор 25-летнему уфимцу за производство наркотиков, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 6 месяцев в колонии строго режима, сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики и в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как было установлено в суде, в сентябре-ноябре 2023 года подсудимый в гараже знакомого в селе Арсланово Чишминского района изготовил более 6 кг мефедрона. При обыске были найдены канистры с жидкостью с наркотическом веществом, реагенты и оборудование.

Процесс по изготовлению наркотиков контролировало некое неустановленное лицо. Уголовное дело в отношении хозяина гаража находится на рассмотрении в суде.

Подсудимый признал вину частично.

Венера Хисамова

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