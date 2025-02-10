Горки в ледовых городках Челябинска закрыли из-за теплой погоды

С 13:00 10 февраля на территории ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции в Челябинске из-за теплой погоды закрыли горки. Также покататься нельзя в городском парке имени Юрия Гагарина и в Саду Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ледовый городок «Остров сокровищ» на площади Революции при этом работает до 23:00. В ближайшие дни с учетом погодных условий для безопасности посетителей и сохранности горок могут вводиться дополнительные ограничения. В администрации напомнили, что горки можно эксплуатировать при температуре от минус трех градусов. Ранее подобное решение власти города принимали 1 февраля.