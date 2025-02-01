Горки на площади Революции в Челябинске закрыли из-за теплой погоды

На территории ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции в Челябинске сегодня, 1 февраля, закрыли горки. Ограничения ввели из-за плюсовой температуры для обеспечения безопасности посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Аналогичное решение принято в парках имени Юрия Гагарина и «Сад Победы». Ледовый городок на площади Революции продолжит работу до 23:00, но возможны дополнительные ограничения из-за погодных условий. Оптимальная температура для работы горок - от минус 40 до минус трех градусов.