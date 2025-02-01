Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Горки на площади Революции в Челябинске закрыли из-за теплой погоды

На территории ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции в Челябинске сегодня, 1 февраля, закрыли горки. Ограничения ввели из-за плюсовой температуры для обеспечения безопасности посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Аналогичное решение принято в парках имени Юрия Гагарина и «Сад Победы». Ледовый городок на площади Революции продолжит работу до 23:00, но возможны дополнительные ограничения из-за погодных условий. Оптимальная температура для работы горок - от минус 40 до минус трех градусов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...