Олеся Лавренова: «Тренды на рынке труда меняются очень быстро»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» провели 6 февраля очередной бизнес-завтрак. Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова рассказала резидентам и гостям клуба об изменениях на рынке труда, какие специалисты востребованы больше всего, а каких сегодня профицит, поделилась ключевыми трендами и порекомендовала «ловить момент», поскольку тренды меняются очень быстро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Бизнес-завтрака Олеся Лавренова

Фото: Михаил Брайко Спикер Бизнес-завтрака Олеся Лавренова

Фото: Михаил Брайко

До того, как возглавить HeadHunter Юг Олеся много лет проработала в крупном российском кадровом агентстве. Затем открыла собственный небольшой проект в сфере hr, специализировалась на подборе персонала для локального бизнеса. Далее работала в компании «Магнит», где занималась подбором ИТ-специалистов в одной из структур ритейлера.

Как отметила Олеся Лавренова, последние годы на рынке труда наблюдался дефицит кадров — количество вакансий росло существенно быстрее, чем количество резюме. 2023-й стал в этом смысле пиковым. Но в конце 2024 года этот тренд начал меняться. Изменилась формальная динамика — количество резюме существенно быстрее прирастает по отношению к числу вакансий. Но при этом нельзя сказать, что количество переходит в качество. Масса людей, выходящая на рынок труда, не всегда подходит на позиции, где требуется персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олеся Лавренова: «Крупные компании высвобождают очень неплохие кадры, которые можно привлечь для своих целей»

Фото: Михаил Брайко Олеся Лавренова: «Крупные компании высвобождают очень неплохие кадры, которые можно привлечь для своих целей»

Фото: Михаил Брайко

«Процессы на рынке труда, которые мы наблюдаем сегодня, частично связаны с тем, как ведет себя экономика в целом. Уровень конкуренции мы оцениваем с помощью hh.индекса — по соотношению количества резюме к количеству вакансий. Нормой считается hh.индекс 4. На юге hh.индекс традиционно выше, чем в среднем по России — 5,6 против 4,5», —комментирует госпожа Лавренова.

По словам спикера, в большинстве самых человекоемких профессиональных областей по-прежнему ощущается сильный дефицит специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Старунская, владелица риелторской компании «Свои на юге», резидент клуба

Фото: Михаил Брайко Наталия Старунская, владелица риелторской компании «Свои на юге», резидент клуба

Фото: Михаил Брайко

Постоянный высокий спрос, например, на сотрудников службы доставки — в Краснодаре курьеры могут сегодня зарабатывать 100-150 тыс. рублей. Много людей требуется в рознице, в сфере рабочих специальностей, в транспортной логистике. «Во всех этих отраслях, которые совокупно занимают около 70% общей потребности рынка труда в людях, никакого профицита работников нет», — подчеркнула Олеся Лавренова.

Но такая ситуация наблюдается далеко не во всех профессиональных областях. По словам спикера, в высшем и среднем менеджменте сегодня на 1 вакансию претендуют 23 кандидата. «Когда компании сокращают свои структуры, то убирают в первую очередь те, которые выгоднее сократить. Высший и средний менеджмент — это очень дорогостоящие единицы», —поясняет Олеся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости и резиденты клуба интересовались актуальными трендами на рынке труда

Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты клуба интересовались актуальными трендами на рынке труда

Фото: Михаил Брайко

В сфере ИТ на 1 вакансию приходится 10 кандидатов, что является небывалым показателем для этой сферы. Также на рынке труда много маркетологов, (hh.индекс — 15) hr-специалистов (hh.индекс — 9). Их не требуется в таком количестве, как, например, работников отдела продаж или водителей. В этих сферах hh.индекс по-прежнему ниже трех.

Спикер выделила четыре ключевых тренда. Первый — это хрупкий баланс рынка труда и экономики. Второй — новые челленджи удержания кадров. Третий — все более явный разрыв поколений, создающий для работодателей определенные сложности. Четвертый — все большее внедрение в бизнес-процессы искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Олеся Лавренова — директор HeadHunter Юг; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Олеся Лавренова — директор HeadHunter Юг; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Однако тренды на рынке труда сегодня меняются очень быстро. Олеся Лавренова рекомендует внимательно следить за тем, что происходит, и не делать поспешных выводов.

«Для представителей малого бизнеса сегодня один из цикличных моментов. Крупные компании высвобождают очень неплохие кадры, которые можно привлечь для своих целей. Но это не значит, что если на рынке труда, например, много маркетологов, то вам получится быстро закрыть вакансию. Ловите момент, думайте о будущем. Сегодняшний тренд недолговечен», — порекомендовала Олеся Лавренова резидентам и гостям клуба по итогам встречи.