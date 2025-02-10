Житель Удмуртии получил 3 года условно за продажу 0,25 грамм марихуаны

17-летнего жителя Глазова осудили за продажу 0,25 г марихуаны за 1 тыс. руб. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, его признали виновным по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В октябре 2024 года подсудимый через Telegram договорился со своим знакомым о продаже наркотика. Фигурант встретился с ним и передал марихуану, после чего был задержан полицейскими.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил обвиняемому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.