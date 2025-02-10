Проект реконструкции Неберджаевского водохранилища разработают до конца года

Проект реконструкции Неберджаевского водохранилища власти Новороссийска разработают до конца 2025 года. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города, деньги на работы выделят из муниципального бюджета с последующим вхождением в краевые и муниципальные программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Во время реконструкции планируют нарастить уровень кольцевого водослива шахтного водосброса до 183,1 м. За счет этого объем водохранилища увеличат на 1,6 млн кв. м. Власти также предполагают, что во время реализации проекта подрядчик реконструирует эксплуатационную автодорогу и очистные сооружения водопровода по ул. Ревельская с увеличением пропускной способности с 36 тыс. до 60 тыс. куб. м в сутки.

О планах провести реконструкцию Неберджаевского водохранилища в мэрии Новороссийска заявили в конце января 2025 года. Власти города планируют, что за счет проведенных работ увеличатся объемы подачи воды. Завершить реконструкцию планируют в четвертом квартале 2026 года.

Татьяна Ручкина