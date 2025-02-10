Телефонные аферисты, представившись сотрудниками ФСБ, убедили 63-летнего мужчину перевести все его сбережения — более 5 млн руб. — на «безопасный счет» под предлогом защиты от уголовного преследования. Об этом сообщает УМВД России по городу Чебоксары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Чебоксар отдал мошенникам более 5 млн рублей из-за угрозы «госизмены»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Житель Чебоксар отдал мошенникам более 5 млн рублей из-за угрозы «госизмены»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, мошенники связались с потерпевшим через мессенджер. Неизвестный, назвавшийся майором ФСБ, показал по видеосвязи служебное удостоверение. Злоумышленник заявил, что со счетов чебоксарца пытались перевести крупную сумму на Украину, что может грозить обвинением в государственной измене. Чтобы избежать наказания, мужчине предложили перевести все накопления на «безопасный» счет. В итоге пенсионер обналичил и отправил аферистам более 5 млн руб., которые копил много лет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

«Сотрудники правоохранительных органов никогда не позвонят вам по видеосвязи, не предъявят в онлайн формате свое служебное удостоверение. В случае возникновения каких-либо вопросов вас пригласят в административное здание лично. Кроме того, ни банковские работники, ни представители государственных ведомств никогда не попросят вас перевести деньги на какой-либо счет», — подчеркнул начальник УМВД России по городу Чебоксары подполковник полиции Александр Темнов.

В ноябре 2024 года жительница Чебоксар при аналогичных обстоятельствах потеряла почти 1 млн руб.

Анар Зейналов