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Жительница Чебоксар перевела мошенникам почти миллион рублей, поверив в дипфейк

75-летняя пенсионерка из Чебоксар стала жертвой мошенников, использующих технологию дипфейк. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары.

По версии следствия, пенсионерке позвонил «коллега» по видеосвязи и сообщил, что в гимназии, где она раньше работала, проводится служебное расследование. Затем ей позвонил неизвестный и используя технологию дипфейк, представился следователем, показал поддельное удостоверение и убедил пенсионерку перевести 500 тыс. руб., чтобы якобы предотвратить их отправку на Украину. Чтобы найти недостающие средства, женщине предложили взять в долг у знакомых еще 500 тыс. руб. и также перевести их.

Только вечером, рассказав дочери о случившемся, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Анар Зейналов

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