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Суд в Уфе рассмотрит дело о невыплате зарплаты

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Стройтехтранс», обвиняемого в полной невыплате зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Фигуранту уголовного дела грозит штраф.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установлено следствием, руководитель компании с ноября 2023 по январь 2024 года не выплачивал в полном объеме зарплату своему работнику. Сумма задолженности составила более 40 тыс. руб. В этот период на счета фирмы поступило более 3,6 млн руб., которые по указанию директора в нарушение установленной законом очередности направили на расчеты с контрагентами и другие цели.

В настоящее время задолженность перед работником полностью погашена.

ООО «Стройтехтранс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 2023 года. Компания занимается строительством инженерных сооружений. Владельцем и директором является Роман Судаков. Выручка в 2023 году составила 7,1 млн руб., чистая прибыль — 266 тыс. руб.

Майя Иванова

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