КАМАЗ заменил импортную сталь на продукцию ММК

Руководители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и ПАО «КАМАЗ» провели заседание координационного совета в рамках визита делегации камского автогиганта, возглавляемой генеральным директором Сергеем Когогиным. Делегация посетила производственную площадку ММК, где председатель совета директоров Виктор Рашников и Сергей Когогин обсудили перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба комбината.

Магнитогорский металлургический комбинат является основным поставщиком металлопродукции для российских автопроизводителей, включая КАМАЗ, который использует магнитогорскую сталь для производства кабин, лонжеронов и рам грузовиков. На заседании стороны определили перспективные направления деятельности, такие как освоение новых марок стали. КАМАЗ успешно заменил значительную часть импортной продукции на сталь Магнитки.

Виктор Рашников отметил, что координационные советы способствуют развитию сотрудничества между компаниями. ММК поставляет свою продукцию не только на завод КАМАЗа в Набережных Челнах, но и другим предприятиям группы, таким как ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». С 2004 года прошло 15 подобных встреч, из которых восемь состоялись на площадках Магнитогорска.