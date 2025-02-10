ФАС раскрыла картель поставщиков оборудования в рамках нацпроекта «Образование»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах в рамках национального проекта «Образование». По данным ведомства, антиконкурентное соглашение было заключено на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования. Сумма госконтрактов превысила 276,7 млн руб. Участникам картеля грозят административные штрафы.

Согласно пресс-релизу ФАС, признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя. Утверждается, что они заключили соглашение для поддержания цен на 32 торговых процедурах в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Архангельской, Брянской и Новгородской областях. Часть торгов проходила в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В сентябре 2022 года ФАС раскрыла картель среди поставщиков информационного оборудования на 2 млрд руб. Нарушения были выявлены в том числе при реализации нацпроекта «Образование».

На нацпроект «Образование» в 2019–2023 годах из федерального бюджета выделили 1,065 трлн руб., из них в регионы направили 703,3 млрд руб. Деньги предназначались в том числе на закупку современного оборудования для школ и обновление материально-технической базы образовательных организаций по всей стране.