Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС раскрыла картель поставщиков оборудования в рамках нацпроекта «Образование»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах в рамках национального проекта «Образование». По данным ведомства, антиконкурентное соглашение было заключено на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования. Сумма госконтрактов превысила 276,7 млн руб. Участникам картеля грозят административные штрафы.

Согласно пресс-релизу ФАС, признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя. Утверждается, что они заключили соглашение для поддержания цен на 32 торговых процедурах в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Архангельской, Брянской и Новгородской областях. Часть торгов проходила в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В сентябре 2022 года ФАС раскрыла картель среди поставщиков информационного оборудования на 2 млрд руб. Нарушения были выявлены в том числе при реализации нацпроекта «Образование».

На нацпроект «Образование» в 2019–2023 годах из федерального бюджета выделили 1,065 трлн руб., из них в регионы направили 703,3 млрд руб. Деньги предназначались в том числе на закупку современного оборудования для школ и обновление материально-технической базы образовательных организаций по всей стране.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...