Интерес челябинцев к фитнес-клубам в январе вырос на 70%

В январе челябинцы искали фитнес-залы в городе 10 тыс. раз, что на 70% больше, чем в среднем за год. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Карт» по результатам исследования запросов пользователей в браузере.

При этом реже всего — на 30% меньше — местные жители интересуются тренажерными залами в апреле. Так, в прошлом году в этом месяце челябинцы искали подобные заведения 4 тыс. раз. Обычно спортзалами горожане пользуются по будням с 18:00. Час-пик длится до 20:00.

В Челябинске находится 174 фитнес-зала, по данным «Яндекс Карт». Больше всего спортивных заведений располагается вдоль улиц Воровского (10,1%) и Труда (10%). Пользователи чаще всего ищут тренажерные залы в Центральном районе. Среди городов-миллионников Челябинск занимает восьмое место по количеству спортивных клубов с показателем 1,4 штуки на 10 тыс. человек. В топ-3 попали Краснодар (2,9 фитнес-клуба на 10 тыс. человек), Новосибирск (1,9) и Ростов-на-Дону (1,7).

Виталина Ярховска