Сочи вошел в тройку популярных направлений на майские праздники

Сочи занял второе место среди самых популярных направлений для отдыха на майские праздники в 2025 году, на долю курорта приходится 11,7% всех бронирований отелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Лидером стал Санкт-Петербург, на который приходится 18,7% бронирований. Замыкает тройку Москва с долей 8,7%. В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Казань, Калининград, Нижний Новгород, Зеленоградск, Кисловодск, Пятигорск и Светлогорск.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованы Стамбул (5,3%), Минск (4,2%) и Париж (3,9%).

Общее число бронирований средств размещения по России увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя стоимость проживания в российских отелях на майские праздники осталась на уровне 2024 года и составляет около 9 тыс. руб. в сутки.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт также вошел в топ направлений для отдыха парами в феврале. На долю Сочи приходится 8% бронирований — это третье место в стране.

Вячеслав Рыжков